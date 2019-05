«Ενθουσιασμένος με τους Πέλικανς ο Ζάιον, δεν σκέφτεται επιστροφή στο Duke» (pic)

Αρκετά δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο Ζάιον Ουίλιαμσον δεν είδε και πολύ καλό... μάτι το γεγονός πως οι Πέλικανς κέρδισαν την draft lottery και είναι σχεδόν σίγουρο πως θα τον επιλέξουν.

Όμως τα πράγματα δεν παρουσιάστηκαν ακριβώς έτσι από τον πατριό του σταρ του Duke.

Μίλησε στο Off the Bench radio show και τόνισε πως ο Ζάιον θέλει να παίξει στη Νέα Ορλεάνη, ενώ αποκάλυψε πως δεν έχει σκεφτεί να επιστρέψει στο κολέγιο. Τέλος είπε πως ήδη έχει μιλήσει με τον GM Γκριφιν και τον head coach Τζέντρι.

Μένει να δούμε τι θα γίνει με τον εκπληκτικό Ουίλιαμσον που τους έχει κάνει όλους στις ΗΠΑ να παραμιλούν.

Zion Williamson’s step-father, Lee Anderson, says on the Off the Bench radio show in Baton Rouge that Zion is "excited about the prospect of getting down there and getting settled” in New Orleans & added that returning to Duke “is not something that we have even considered."

— Jeff Duncan (@JeffDuncan_) 16 Μαΐου 2019