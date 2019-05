Λόπεζ: Με Σέλτικς 27 πόντους σε 5 ματς, με Ράπτορς 29 σε 1! (pic)

Φοβερά πράγματα από τον Λόπεζ κόντρα στους Ράπτορς.

Ο ψηλός των Μπακς είχε 29 πόντους στο Game 1 και έδειξε... μεταμορφωμένος σε σχέση με τη σειρά κόντρα στους Σέλτικς.

Απέναντι στους Κέλτες είχε σημειώσει συνολικά 27 σε 5 ματς.

Μεγάλη εμφάνιση από τον κορυφαίο τριποντέρ σέντερ στο ΝΒΑ.

Brook Lopez went scoreless in Game 5 against the Celtics.

Lopez scored 29 points in Game 1 of the Conference Finals vs the Raptors.

That's the 3rd-most in a playoff game by a player who was scoreless in his previous playoff game. (h/t @EliasSports) pic.twitter.com/AcC7fTtIf4

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 16 Μαΐου 2019