Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο οι Ράπτορς με τους Καναδούς να προσφέρουν θέαμα στην τελευταία τους φάση. Αρχικά ο Μάρκ Γκασόλ σε προσπάθεια για ριμπάουντ πέταξε την μπάλα πίσω του στον Γκριν, αυτός χωρίς να ακουμπήσει στο παρκέ έδωσε ασίστ στον Λέοναρντ που με την σειρά του δεν είχε πρόβλημα να καρφώσει.

