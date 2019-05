Απολογήθηκε για το «Fuck Yeah» o Tζέντρι! (vid)

Απολογήθηκε για την αντίδραση του και τα λεγόμενα του κατά τη διάρκεια της draft lottery ο Άλβιν Τζέντρι.

Ο προπονητής των Πέλικανς μόλις είδε πως η ομάδα του πήρε το Νο.1 του draft, ξεστόμισε Fuck Yeah από τη χαρά του, αφού θα μπορεί να φέρει τον Ζάιον Ουίλιαμσον στη Νέα Ορλεάνη.

Ξέφυγε λίγο, αλλά στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη.

«Ξεκίνησαν να λένε τα νούμερα. Προσπαθούσα να βρω τα νούμερα μας. Βρήκα το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο και είπα.. σκ@τ@. Έρχεται το τέταρτο και προσπαθώ να κάνω τους συνδυασμούς. Και μετά λένε "Οι Πέλικανς είναι οι νικητές". Και εγώ λέω "Fuck Yeah". Βέβαια στη συνέχεια ζήτησα συγγνώμη», ανέφερε,

Coach Alvin Gentry reacts to the @PelicansNBA winning the 2019 #NBADraftLottery. pic.twitter.com/miV5cmVT3Y

— NBA (@NBA) 15 Μαΐου 2019