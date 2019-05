Oι Πέλικανς στάθηκαν τυχεροί και κέρδισαν τη draft lottery, κάτι που είναι πολύ πιθανό να κάνει τον Ζάιον Ουίλιαμσον στη Νέα Ορλεάνη.

Τη στιγμή που έγινε η ανακοίνωση του αποτελέσματος είχαμε τρελούς πανηγυρισμούς στο ticket office των πελεκάνων, κάτι που έδειχνε πόσο το χάρηκαν.

Δείτε τι... χαμό έκαναν!

The @PelicansNBA ticket office reacts to landing the #1 pick. pic.twitter.com/rBXTXcMcRh

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 15 Μαΐου 2019