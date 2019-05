Στεφ Κάρι: «Περίεργο που πανηγύριζε η μητέρα μου για εμένα με φανέλα Πόρτλαντ» (vid)

Ο Στεφ Κάρι και ο Σεθ Κάρι είναι αντίπαλοι στους Τελικούς της Δύσης και οι γονείς τους έριξαν κέρμα για να δουν ποιος θα βάλει ποιανού φανέλα. Τελικά ο Ντελ Κάρι ήταν εκείνος που έβαλε του Στεφ και η Σόνια του Σεθ.

Ο παίκτης των Ουόριορς μίλησε για τα συναισθήματα του, με τους γονείς του να μην ξέρουν ποιον να υποστηρίξουν και τόνισε ότι είναι περίεργο.

«Το συζητάμε τις τελευταίες ημέρες, το πόσο ξεχωριστό είναι. Προφανώς παίζουμε στο ίδιο γήπεδο, σε αυτή την σκηνή, καταλαβαίνετε πως είναι τα συναισθήματα να κυνηγάμε την συμμετοχή στους Τελικούς. Είναι σουρεαλιστικό. Έπιασα κάνα δυο φορές τον εαυτό μου να κοιτώ τις κερκίδες τους γονείς μου που έκαναν αυτό με το κέρμα (για τις φανέλες).

Δεν μπορούν να κρατηθούν. Όποιος από τους δυο μας έκανε κάτι καλό φώναζαν, πρέπει να βρουν τρόπο. Είπα στην μητέρα μου με 'ποιον είσαι', όταν έκανα ένα σουτ την είδα να πανηγυρίζει για εμένα με φανέλα των Μπλέιζερς. Είναι περίεργο. Είναι πιθανότατα πιο δύσκολο για εκείνους».

Steph on playing in the WCF against his brother and says his parents need to "fix themselves" when it comes to who they're rooting for! #NBAPlayoffs pic.twitter.com/FuQ1vrANaP

— NBA TV (@NBATV) 15 Μαΐου 2019