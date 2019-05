Οικογένεια Κάρι: Συνδυασμός στις φανέλες για να είναι όλοι χαρούμενοι! (vid)

Περίεργη και χαρούμενη βραδιά ήταν αυτή για την οικογένεια Κάρι, αφού ο Στεφ με τον Σεθ βρέθηκαν αντιμέτωποι στους Τελικούς της Δύσης. Οι γονείς τους παρόλο που ήταν ενθουσιασμένοι με τα παιδιά τους και όσα έχουν καταφέρει, έπρεπε να αποφασίσουν ποιον θα υποστηρίξουν και η απόφαση πάρθηκε. Ο Ντελ Κάρι φόρεσε την φανέλα των Ουόριορς για να υποστηρίξει τον Στεφ και η Σόνια Κάρι εκείνη των Μπλέιζερς για να υποστηρίξει τον Σεθ. Βγάζοντας τα μπουφάν τους βέβαια φάνηκε ότι το πίσω μέρος ήταν το αντίθετο από το μπροστινό και έτσι όλοι ήταν χαρούμενοι.

Curry parents had to support both sons tonight

(via @NBCSWarriors)pic.twitter.com/0pKyVNKSSu

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 14 Μαΐου 2019