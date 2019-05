«Τρελάθηκε» λόγω Ουίλιαμσον ο Γκέντρι (vid)

Την παράσταση στο φετινό NBA Draft Lottery έκλεψε χωρίς την παραμικρή εμφιβολία ο προπονητής των Πέλικανς, Άλβιν Γκέντρι. Οι... πελεκάνοι κληρώθηκαν να διαλέξουν το νούμερο 1 και είναι σίγουρο πως θα πάρουν τον Ζάιον Ουίλιαμσον, με τον τεχνικό τους να έχει επική αντίδραση. Με το που έγινε γνωστό το νούμερο που θα έχει η ομάδα του, σηκώθηκε είπε κάποια «γαλλικά» και άρχισε να χαιρετάει τους πάντες στην αίθουσα. Φοβερός...

Coach Alvin Gentry reacts to the @PelicansNBA winning the 2019 #NBADraftLottery. pic.twitter.com/miV5cmVT3Y

