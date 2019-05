Τα 1ο από τα 14 πρώτα picks του ερχόμενου draft έχουν δοθεί και μένουν τα 4 πρώτα. Εκεί είναι οι Λέικερς, οι Νικς, οι Γκρίζλις και οι Πέλικανς. Όπως γίνεται αντιληπτό η αγωνία έχει χτυπήσει... κόκκινο, αλλά δεν χρειάζεται να γράψουμε κάτι παραπάνω. Μπορείτε να δείτε το σχετικό βίντεο.

The top 4 picks of the 2019 #NBADraftLottery Presented by State Farm. pic.twitter.com/AAsYI86n9P

— NBA (@NBA) May 15, 2019