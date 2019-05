Το τρίποντο του Λίλαρντ κόντρα στους Θάντερ που έστειλε το Πόρτλαντ στα ημιτελικά της Δύσης ξεχωρίζει στις καλύτερες φάσεις των Μπλέιζερς στην postseason.

Δείτε το video που δημοσίευσε το ΝΒΑ

The @trailblazers' BEST PLAYS of the #NBAPlayoffs before Western Conference Finals begins TONIGHT!

: (3) POR (1) GSW, Game 1

: 9pm/et : ESPN pic.twitter.com/3XyY6nUav0

— NBA (@NBA) 14 Μαΐου 2019