Μπράουν: «Λάτρεψα να προπονώ τους Σίξερς» (vid)

Ο Μπρετ Μπράουν αναφέρθηκε στο τέλος της σεζόν και σε όσα προέκυψαν κατά τη διάρκειά της.

Ο προπονητής των Σίξερς μεταξύ άλλων ανέφερε, «Θα πω αυτό για τους παίκτες μου. Λάτρεψα να προπονώ αυτήν την ομάδα. Παίξανε σκληρά και εντυπωσιακά μαζί. Στην τρίτη χρονιά μας, προσπαθήσαμε να κάνουμε τα πάντα για να προσαρμοστεί καλύτερα ο Τζίμι Μπάτλερ, μετά ήρθε και ο Τομπάιας Χάρις, πήραμε την μπάλα από τον Μπεν Σίμονς. Όλοι προσπαθούσαν να καταλάβουν πώς να παίξουν και εμείς έπρεπε να κρατήσουμε τα παιδιά ενωμένα. Αυτό είναι κάτι για το οποίο ήμαστε περήφανοι».

“I loved coaching this team. They played hard, and amazingly, they played together.”

