Οι Μπακς φέτος έχουν παίξει τέσσερις φορές με του Ράπτορς και προηγούνται με 3-1.

Στα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια ο «Greek Freak» αγωνίστηκε και πρόσφερε αρκετό θέαμα.

Δείτε το βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Αντετοκούνμπο στα φετινά ματς κόντρα στους Καναδούς...

The best of The Greek Freak against the Raptors!!#FearTheDeer pic.twitter.com/qJJId5qVrm

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 14 Μαΐου 2019