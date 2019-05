Ο Μάικ Σκοτ αποχαιρέτησε την σεζόν υπενθυμίζοντας ότι... aint no bitch! (vids)

Ο Μάικ Σκοτ είχε μπλεχτεί σε ένα καυγά μεταξύ του Μπλέντσο και του Εμπίντ, είχε πετάξει μια μπάλα και μετά το τέλος του αγώνα είχε τονίσει ότι έτσι είναι, αναφέροντας ότι δεν είναι σκ@λα.

Στην τελευταία συνέντευξη της σεζόν φρόντισε να το θυμίσει ξανά και το είπε στο μικρόφωνο, κάνοντας όλους στην αίθουσα να ξεσπάσουν στα γέλια.

protect Mike Scott at all costs pic.twitter.com/Xn0BiDh9jn

NSFW: Mike Scott speaks on his role in the Eric Bledsoe scuffle: “I ain’t no b*tch” #Sixers pic.twitter.com/F0tOR3bAnN

— Ky Carlin (@Ky_Carlin) 5 Απριλίου 2019