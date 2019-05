Ένα 9χρονο παιδάκι έγραψε το πιο τέλειο μήνυμα στήριξης στον Εμπίντ! (pic)

Ο Εμπίντ ήταν εκείνος ο παίκτης που «έσπασε» περισσότερο από τον καθένα μετά την ήττα από τους Ράπτορς.

Έβαλε τα κλάματα και ήταν συγκλονισμένος μετά το τέλος του παιχνιδιού. Αυτές οι εικόνες ταξίδεψαν παντού και ένα παιδάκι 9 χρονών θέλησε να τους στείλει ένα εξαιρετικό γράμμα για να του φτιάξει την διάθεση και να δείξει την στήριξη του.

«Είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης. Λυπάμαι που έχασες. Σε είδα να κλαις στην τηλεόραση. Είναι ΟΚ να χάνεις μερικές φορές, χάνω και εγώ στο μπάσκετ. Πήγες τόσο μακρυά και είμαι περήφανη για εσένα και τους Σίξερς».

After the 76ers heartbreaking Game 7 loss, a 9 year-old fan wrote an uplifting message to @JoelEmbiid ☺️ (via @6abc) pic.twitter.com/SvakjpC5nN

— ESPN (@espn) 14 Μαΐου 2019