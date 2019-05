Aντετοκούνμπο: Τα καλύτερα του στα playoffs! (vid)

Φοβερά πράγματα βλέπουμε από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στα playoffs.

Ο Greek Freak μετρά 27.4 πόντους, 11.3 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ, οδηγώντας τους Μπακς στους τελικούς Ανατολής.

Ενόψει το Game 1 (03:30, 16/5, Cosmote Sport 4) με τους Ράπτορς, το ΝΒΑ μάζεψε τις καλύτερες στιγμές του.

Απολαύστε τον

27.4 PPG | 11.3 RPG | 4.4 APG @Giannis_An34's BEST PLAYS of the #NBAPlayoffs before Eastern Conference Finals Game 1 on Wednesday at 8:30pm/et on TNT! #FearTheDeer pic.twitter.com/m5jQVsxPfT

— NBA (@NBA) 13 Μαΐου 2019