NBA Playoffs: Το φοβερό γράφημα των σκόρερ στο πέρασμα των χρόνων! (vid)

Το Hoopshype έφτιαξε ένα εντυπωσιακό γράφημα στο οποίο παρουσιάζονται οι κορυφαίοι σκόρερ στα playoffs του ΝΒΑ μέσα στο πέρασμα των χρόνων.

Ξεκινάμε από το 1947 και καταλήγουμε στο 2019, εκεί όπου στην κορυφή βρίσκεται το όνομα του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Την πεντάδα συμπληρώνουν οι Μάικλ Τζόρνταν, Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ, Κόμπι Μπράιαντ και Σακίλ Ο'Νίλ.

Δείτε την εξαιρετική δουλειά!

These have been the top playoff scorers in the NBA through the years. pic.twitter.com/czSRB0RluE

— HoopsHype (@hoopshype) 13 Μαΐου 2019