ΝΒΑ: Λίλαρντ ή Λέοναρντ το καλύτερο buzzer beater; (vid)

O μεν Λίλαρντ «σκότωσε» τους Θάντερ με τεράστιο τρίποντο στο τέλος και αποχαιρέτησε τον Ουέστμπρουκ και την παρέα του, στέλνοντας τους Μπλέιζερς στα ημιτελικά της Δύσης.

Ο δε Λέοναρντ σούταρε από τη γωνία, η μπάλα αναπήδησε σαδιστικά καταλήγοντας στο καλάθι των Σίξερς και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους τελικούς της Ανατολής για το Τορόντο.

Ποιο ήταν, λοιπόν το καλύτερο buzzer beater στα playoffs;

Which was YOUR FAVORITE #TissotBuzzerBeater of the #NBAPlayoffs... Dame or Kawhi?? #ThisIsYourTime

— NBA (@NBA) 13 Μαΐου 2019