Οι Ράπτορς βρίσκονται στον τελικό της Ανατολής χάρη σε buzzer beater του Καουάι Λέοναρντ.

Όταν η μπάλα κατέληξε στο καλάθι διάφοροι παίκτες του NBA θέλησαν να γράψουν την άποψή τους στο twitter.

Δείτε τις αντιδράσεις μαζεμένες σε ένα βίντεο...

Kawhi hit that shot and NBA peers went on Twitter. pic.twitter.com/Aw3dDvRvAS

— HoopsHype (@hoopshype) 13 Μαΐου 2019