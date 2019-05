Καβαλίερς: Πήραν προπονητή από το NCAA! (pic)

Μπίκερσταφ, Γιένσεν, Μόσλι, ακόμα και οι Σάρας και Πιτίνο ακούστηκαν για την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Κλίβελαντ, αλλά οι άνθρωποι του συλλόγου βρήκαν τελικά τον άνθρωπο που θα αναλάβει τα «ηνία» του πάγκου.

Πρόκειται για τον Τζον Μπίλεϊν, ο οποίος από το 2007 είναι προπονητής του Μίσιγκαν, αλλά από ότι φαίνεται η περίοδος που ήταν στο NCAA τελείωσε. Ο 66χρονος προπονητής θα καθίσει για πρώτη φορά στον πάγκο ομάδας του ΝΒΑ, ενώ δύο φορές έχει φτάσει μέχρι το Final 4 του NCAA: το 2013 και το 2018.

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του «ESPN», ο Μπίλεϊν συμφώνησε σε πενταετές συμβόλαιο με τους Καβαλίερς.

Michigan’s John Beilein has agreed to a five-year deal to become coach of the Cleveland Cavaliers, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 13 Μαΐου 2019