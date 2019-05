Εμπίντ: «Εξαιρερικός ο Γκασόλ, έχει κλάση» (vid)

Η ομάδα της Φιλαντέλφεια αποκλείστηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από τους τελικούς της Ανατολής, αφού ο Καουάι Λέοναρντ βρήκε στόχο με ένα «τρελό» καλάθι.

Αυτό προκάλεσε τα δάκρυα του Τζοέλ Εμπίντ και ο Μαρκ Γκασόλ έσπευσε να τον παρηγορήσει.

Ο σέντερ των Σίξερς σχολίασε αυτή την έντονη στιγμή στη Συνέντευξη Τύπου και είπε: «Ο Μαρκ έχει κλάση. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για εκείνον. Δεν θα σας πω τι μου είπε. Μού μιλούσε και μού έλεγε πως θεωρεί ότι θα βρεθώ ξανά στην ίδια θέση, και ίσως και πιο μακριά στην καριέρα μου. Είναι εξαιρετικός τύπος».

"I have a lot of respect for him. He's a great guy."

