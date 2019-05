Συγκινεί ο Καντέρ με το βίντεο για την Ημέρα της Μητέρας: «Ελπίζω να σε δω σύντομα» (vid)

Ο Ενές Καντέρ μπορεί να έχει δόξα, χρήμα και ό,τι άλλο θέλει, αλλά από την ζωή του λείπει κάτι πολύ σημαντικό: η οικογένεια.

Η κατάσταση στην Τουρκία και οι τεταμένες σχέσεις του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν τού επιτρέπουν να φύγει από τις ΗΠΑ, αλλά ούτε και οι αγαπημένοι του άνθρωποι μπορούν να φύγουν από την γειτονική χώρα και να ταξιδέψουν για να τον δουν.

Την Ημέρα της Μητέρας, ο παίκτης των Μπλέιζερς δεν μπόρεσε να μιλήσει, να ακούσει ή να δει την μητέρα του με κάποιο τρόπο και δημιούργησε ένα γλυκό βίντεο, στο οποίο φαίνεται η συγκίνησή του, για να της πει «χρόνια πολλά».

Ο 26χρονος σέντερ το δημοσίευσε στο twitter και ζήτησε την βοήθεια του κόσμου, ώστε να μπορέσει να φτάσει στην μητέρα του.

«Γεια σου μαμά.

Ελπίζω να είσαι καλά! Σήμερα είναι μία πολύ ιδιαίτερη μέρα. Σήμερα είναι η δική σου ημέρα! Χρόνια πολλά! Συγγνώμη που δεν μπορώ να σε πάρω τηλέφωνο ή να σου στείλω μήνυμα, εξαιτίας της κατάστασης στην Τουρκία. Ήθελα να φτιάξω αυτό το βίντεο και ελπίζω αυτό να φτάσει σε εσένα.

Έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι απόψε, ξέρω πως δεν μπορείς να παρακολουθήσεις τους αγώνες μου. Σε παρακαλώ να έχεις εμένα και τους συμπαίκτες μου στις προσευχές σου. Όλοι εδώ με προσέχουν πάρα πολύ. Ξέρω πως ήταν πάντα όνειρό σου να παρακολουθήσεις από κοντά κάποιον αγώνα μου στο ΝΒΑ, αλλά δεν μπορείς ούτε να φύγεις από τη χώρα. Ξέρω πως μια μέρα θα συμβεί, να είσαι δυνατή.

Να είσαι περήφανη για τον γιο σου, γιατί θυσιάζει τα πάντα για να σταθεί στο ύψος του υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Παλεύει κόντρα στον δικτάτορα. Γι' αυτό να είσαι περήφανη για τον γιο σου σε παρακαλώ.

Να πεις στον μπαμπά και στην αδερφή μου ότι μού λείπουν πάρα πολύ. Ελπίζω να είναι και εκείνοι καλά.

Σ' αγαπώ τόσο πολύ κι ελπίζω να είσαι καλά! Γνωρίζω πως μια ημέρα θα καταφέρω να σε δω κι ελπίζω πως αυτή η μέρα θα είναι πολύ σύντομα.

Σε αγαπώ πάρα πολύ, έχω πολλά να σου πω ακόμα, αλλά είναι ένα σύντομο βίντεο. Μού λείπει το φαγητό σου, να έχετε μια καλή ημέρα, σας αγαπώ πάρα πολύ».

Can you please help me share this message for my mom ?

Thanks a lot

I LOVE YOU MOM

Stay strong #HappyMothersDay pic.twitter.com/rAL7zjs3UR

— Enes Kanter (@Enes_Kanter) 12 Μαΐου 2019