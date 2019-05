Εμπίντ: «Δεν μπορώ να εξηγήσω την ήττα» (vids)

Οι Σίξερς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Ράπτορς, έχασαν στο τελευταίο σουτ και αυτό τους έκανε να ξεσπάσουν. Εκείνος που το πήρε χειρότερα απ' όλους ήταν ο Εμπίντ που ήταν εκείνος που έπαιξε την τελευταία άμυνα και έπειτα ξέσπασε σε κλάματα.

Ο σέντερ της ομάδας της Φιλαδέλφια έμεινε στο παρκέ περισσότερα από 45 λεπτά, αλλά ο αποκλεισμός και η ήττα του στοίχισαν.

«Το να χάνουμε το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο... στο τελευταίο σουτ. Μετά από ένα πολύ σκληρό παιχνίδι, ένιωθα λες και είχαμε την ευκαιρία. Πολλά περνούν από το μυαλό σου και είναι χάλια. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Απλά είναι χάλια».

Ο πρώτος που πήγε να παρηγορήσει τον Εμπίντ ήταν ο Γκασόλ, που βρέθηκε δίπλα του και του μίλησε.

«Έχω σεβασμό για εκείνον. Απλά μου έλεγε... προσπάθησε να μου πει ότι θα βρεθώ ξανά σε αυτό το σημείο και ακόμα παραπάνω στην καριέρα μου».

Κλείνοντας και σε ερώτηση για το «The Process» ο Εμπίντ απάντησε: «Δεν δίνω μια για το 'The Process' και δεν νιώθω κουρασμένος».

“I don’t give a damn about the process”. pic.twitter.com/0Kd5hNdiuc

"I have a lot of respect for him. He's a great guy."

- Embiid on Marc Gasol#NBAPlayoffs pic.twitter.com/SK7eebgQow

— NBA TV (@NBATV) 13 Μαΐου 2019