Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση βρισκόταν ο Εμπίιντ μετά την ήττα των Σίξερς από τους Ράπτορς. Ο ηγέτης της ομάδας από την Φιλαδέλφεια, είχε αναλάβει το μαρκάρισμα του Λέοναρντ στην τελευταία φάση του αγώνα με την μπάλα να του παίζει άσχημο παιχνίδι.

Μετά την ήττα, ο Εμπίιντ δεν μπορούσε να συνέλθει και στα αποδυτήρια έβαλε τα κλάματα μπροστά στις κάμερες!

Joel Embiid was emotional following the Game 7 loss in Toronto. pic.twitter.com/N5bPgKyhHz

— ESPN (@espn) May 13, 2019