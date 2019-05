Έρευνα των Μάβερικς για τον καυγά του Πορζίνγκις (pic)

Όπως μετέδωσε το ΤΜΖ ο καυγάς ξεκίνησε με Ρώσους φίλους των Νιου Γιορκ Νικς οι οποίοι κατηγόρησαν τον Λετονό φόργουορντ για την μετακίνησή του στους Μάβερικς.

Γι' αυτόν τον λόγο η ομάδα του Ντάλας ξεκίνησε ήδη την έρευνα προκειμένου να ρίξει περισσότερο φως στα όσα συνέβησαν στη Λετονία.

The Mavericks are investigating All-Star Kristaps Porzingis’ altercation in Europe over weekend and current understanding is he was jumped at a club, assaulted and hit by objects, @TheAthleticNBA @Stadium has learned.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 12 Μαΐου 2019