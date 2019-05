Πιτίνο: «Φίλοι των 76ers κάντε υπομονή με τον Σίμονς, ούτε ο Μάτζικ Τζόνσον σούταρε καλά στην αρχή» (pic)

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ, έχοντας άριστη γνώστη από το ΝΒΑ (και το NCAA φυσικά) έγραψε στο twitter: «Όλοι κατηγορούν τον Σίμονς για το σουτ από την περιφέρεια. Ο Μάτζικ δεν μπορούσε να σουτάρει όταν ήταν στο ξεκίνημα της καριέρας του. Κάντε υπομονή φίλοι των 76ers. Είναι ένας ανερχόμενος σούπερσταρ».

Δείτε το ποστάρισμα του Πιτίνο.

Everyone on Ben Simmons about his outside shooting. Magic couldn’t shoot early on. Be patient 76ers fans. He’s a budding superstar!

