Ο Σακίλ δώρισε 10 ζευγάρια παπούτσια τεράστιου μεγέθους σε 13χρονο (vid)

Έχουν κι οι ψηλοί τα προβλήματά τους...

Ενα από αυτά είναι το μέγεθος παπουτσιού που φοράνε και η δυσκολία να βρουν να αγοράσουν.

Ενας 13άχρονος είχε το συγκεκριμένο πρόβλημα αφού φοράει νούμερο 15 US (στην Ευρώπη 55) και δεν έβρισκε με τίποτα.

Ο Σακίλ Ο' Νηλ το έμαθε και αμέσως ενεργοποιήθηκε. Λόγω προσωπικών δυσκολιών ο βετεράνος σέντερ ξέρει τέτοια μαγαζιά και έτσι το επισκέφτηκαν μαζί και του έκανε δώρο 10 ζευγάρια...

This 13-year-old has a size-18 foot and struggled to find/afford shoes.

Shaq heard and bought him 10 pairs

(via @CNN)pic.twitter.com/yThhKCqs2Q

— Bleacher Report (@BleacherReport) 12 Μαΐου 2019