Αντίστροφα μετρούν για το Game 7 (02:00) κόντρα στους Ράπτορς οι Σίξερς.

Ο Τζίμι Μπάτλερ έχει κάνει μερικά εξαιρετικά ματς στη σειρά και έτσι το ΝΒΑ διάλεξε τα καλύτερα του.

Δείτε τον Jimmy Buckets σε δράση

Ahead of GAME 7 tomorrow, we showcase @JimmyButler's (23 PPG) TOP PLAYS from the series thus far! #PhilaUnite

(3) PHI 3-3 (2) TOR, GAME 7

7:00pm/et, Sunday

