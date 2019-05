Ράπτορς και Σίξερς θα κοντραριστούν στο Game 7 (02:00, Cosmote Sport) για την πρόκριση στους τελικούς Ανατολής.

Ο Καουάι Λέοναρντ κάνει... παπάδες στη σειρά μέχρι στιγμής με 33.7 πόντους ανά ματς και έτσι το ΝΒΑ μάζεψε τις καλύτερες στιγμές του.

Απολαύστε τον ηγέτη του Τορόντο

Watch @kawhileonard's (33.7 PPG) BEST PLAYS from the series before GAME 7 tomorrow! #WeTheNorth

: (3) PHI 3-3 (2) TOR, GAME 7

7:00pm/et, Sunday

@NBAonTNT pic.twitter.com/Mg6JLDF1dj

— NBA (@NBA) 11 Μαΐου 2019