Τις ικανότητες του στο ποδόσφαιρο είπε να δοκιμάσει ο σπουδαίος Ντιρκ Νοβίτσκι.

Ο Γερμανός θρύλος των Μάβερικς που αποσύρθηκε φέτος, βρέθηκε στο ματς FC Dallas με τους New York Red Bulls για το MLS και επιχείρησε ένα πέναλτι με τερματοφύλακα τη μασκότ.

Γνώρισε την αποθέωση από όλο το γήπεδο όπως του άξιζε, όταν η μπάλα πήγε στα δίχτυα.

“I think I pulled my hip flexor”

Dirk is loving retirement #MFFL pic.twitter.com/EzY4dFrsVN

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 11 Μαΐου 2019