Ίρβινγκ: Σκέφτεται να ξαναγίνει συμπαίκτης του ΛεΜπρόν! (pic)

Free agent θα είναι ο Κάιρι Ίρβινγκ από την 1η Ιουλίου και έδώ και καιρό υπάρχουν σενάρια για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με τον Brian Windhorst του ESPN ο Uncle Drew σκέφτεται έντονα να ξαναγίνει συμπαίκτης του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Κάιρι συζητάει με κοντινούς και γενικότερα άλλους ανθρώπους για το ενδεχόμενο να επιλέξει τους Λέικερς στη free agency.

Ίρβινγκ και ΛεΜπρόν πανηγύρισαν παρέα το πρωτάθλημα του 2016, αφού το Κλίβελαντ επέστρεψε από το 3-1 κόντρα στους Ουόριορς, έκανε το 3-4 και έκατσε για πρώτη φορά στον θρόνο του ΝΒΑ.

Δημοσιεύματα των τελευταίων μηνών συνδέουν τον Uncle Drew με Νικς και Νετς.

Σίγουρα ο Ίρβινγκ απέτυχε φέτος με τους Σέλτικς, μετά τον αποκλεισμό με 4-1 από τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο και θέλει να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών.

Kyrie has "had discussions with people about playing for the Lakers" ahead of his free agency this summer, per @WindhorstESPN pic.twitter.com/xFr7mQBYFs

— Bleacher Report (@BleacherReport) 11 Μαΐου 2019