O ΛεΜπρόν απέκλεισε τον Βόγκελ 3 σερί φορές στα playoffs! (pic)

ΛεΜπρόν Τζέιμς και Φρανκ Βόγκελ (έκλεισε στους λιμνάνθρωπους) θα προσπαθούν πλέον για τον ίδιο στόχο με τους Λέικερς, αλλά στο παρελθόν έχουν έρθει αντιμέτωποι αρκετές φορές.

Όταν ο Βόγκελ ήταν head coach στους Πέισερς του Τζορτζ, ο Bασιλιάς τον απέκλεισε με τους Χιτ 3 φορές (μάλιστα οι 2 σερί σε τελικούς Ανατολής).

Αυτές οι 3 φορές είναι ισοφάριση του αρνητικού ρεκόρ για τον Βόγκελ.

Frank Vogel has agreed to become the next head coach of the Los Angeles Lakers.

Vogel is plenty familiar with his new star player, LeBron James. He has been eliminated from the playoffs 3 times by a LeBron James team, tied for the most by any head coach. pic.twitter.com/08OfxBnnj6

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 11 Μαΐου 2019