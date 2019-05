Πήραν Βόγκελ οι Λέικερς με assistant coach τον Κιντ! (pic)

Ο Βόγκελ έφτιαξε το όνομα τους στους Πέισερς, ενώ από το 2016 ως το 2018 βρέθηκε στους Μάτζικ.

Assistant coach θα είναι ο πρώην προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, Τζέισον Κιντ.

Jason Kidd has agreed to join Vogel's Lakers staff in a prominent assistant coaching role, league sources tell ESPN. https://t.co/ZrQRWfq1US

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 11 Μαΐου 2019