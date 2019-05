Το Μιλγουόκι περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στους τελικούς της Ανατολής από το ζευγάρι Ράπτορς - Σίξερς (σ.σ. η σειρά στο 3-3) και δημοσίευσε τις καλύτερες φάσεις των αναπληρωματικών του στους αγώνες με τους Σέλτικς.

Παρεμπιπτόντως, οι παγκίτες των Μπακς πέτυχαν 189 πόντους στις αναμετρήσεις με τους «Κέλτες»

The bench combined for 189 points against Boston

The best plays from the BENCH MOB: pic.twitter.com/eZb7CDVsOO

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 11 Μαΐου 2019