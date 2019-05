Λέικερς: Κερδίζει έδαφος ο Φρανκ Βόγκελ (pic)

Ο 45χρονος Βόγκελ έχει εργαστεί ως βοηθός στους Σέλτικς (2001-04), τους Σίξερς (2004-05) και τους Πέισερς (2007-11).

Το διάστημα 2011-16 διετέλεσε head coach στην Ιντιάνα κι εν συνεχεία έκατσε στον πάγκο των Μάτζικ.

Σύμφωνα, λοιπόν με τον Adrian Wojnarowski, ο Βόγκελ προκάλεσε ιδιαίτερη θετική εντύπωση στους Λέικερς και οι δυο πλευρές θα έχουν νέες συζητήσεις μέσα στο επόμενο διάστημα σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας τους.

ESPN reporting with @NotoriousOHM: Former Orlando and Indiana coach Frank Vogel made a strong impression on Lakers in his interview and sides are expected to talk again on head coaching job. Story soon.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 11 Μαΐου 2019