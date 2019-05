Οι Ρόκετς πάλεψαν να κάνουν το 3-3, αλλά ο Κλέι Τόμπσον τους γκρέμισε τα όνειρα με τρίποντο-μαχαιριά.

Ο παίκτης των Ουόριορς σηκώθηκε στα 36 δευτερόλεπτα για το τέλος και το... μπουμπούνισε, αυξάνοντας τη διαφορά στους 6 πόντους.

Δείτε την φάση που υπέγραψε την πρόκριση σε slow motion

Klay Thompson puts the finishing touches on the @warriors Game 6 road W! #PhantomCam #StrengthInNumbers #NBAPlayoffs pic.twitter.com/J9uj5Yugtq

— NBA (@NBA) 11 Μαΐου 2019