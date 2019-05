«Ο Κάζινς ετοιμάζεται να επιστρέψει στους τελικούς Δύσης» (pic)

Ευχάριστα μαντάρα για τους Ουόριορς, αφού ο Κεβιν Ντουράντ δεν θα είναι ο μόνος που θα επιστρέψει στη δράση στους τελικούς Δύσης.

Σύμφωνα με τον Marc Stein, ο NτεΜάρκους Κάζινς αναμένεται να επιστρέφει κάποια στιγμή στους τελικούς περιφέρειας, αφού πάει πολύ καλά η αποθεραπεία στον τετρακέφαλο.

Με KD και Boogie, οι πρωταθλητές θα είναι πάνοπλοι και έτοιμοι για το three-peat.

Πλέον το Γκόλντεν Στέιτ περιμένει τον αντίπαλο του από τον νικητή του ζευγαριού Νάγκετς-Μπλέιζερς (22:30, 12/5).

Another reward for the victorious Warriors: League sources say that DeMarcus Cousins -- if he maintains his recent progress from a torn quad -- is on course to make a return to the Warriors' active roster during the Western Conference finals

— Marc Stein (@TheSteinLine) 11 Μαΐου 2019