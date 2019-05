Ξέσπασε ο Κάρι μετά την πρόκριση των Ουόριορς στους τελικούς Δύσης. Ο Στεφ που είχε 33 πόντους στο 2ο ημίχρονο, έβγαλε μια απίστευτη κραυγή, γιορτάζοντας το break της ομάδας του.

Είσαι τρέλα ρε Στεφ.

Δείτε την αντίδραση του γκαρντ του Γκόλντεν Στέιτ.

Steph Curry leads the @warriors into their 5th consecutive Western Conference Finals! pic.twitter.com/h1X0K0mvu5

— NBA (@NBA) 11 Μαΐου 2019