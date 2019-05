Τo ESPN προβλέπει πρόκριση Ουόριορς σε ποσοστό 95%! (pic)

Μπορεί οι Ουόριορς να αναγκαστούν να παίξουν χωρίς τον Κέβιν Ντουράντ στο υπόλοιπο της σειράς με τους Ρόκετς, ωστόσο οι δημοσιογράφοι του ESPN πιστεύουν πως θα πάρουν την πρόκριση στους τελικούς Δύσης

Οι αθλητικές συντάκτες του αμερικανικού δικτύου στηρίζουν Γκόλντεν Στέιτ σε ποσοστό 95%!

Αυτό σημαίνει πως 19/20 δημοσιογράφος έδωσαν την ψήφο τους στην ομάδα του Κερ.

Η ποιότητα που υπάρχει στο ρόστερ (Κάρι, Τόμπσον, Γκριν, Ιγκουοντάλα) παρά την απώλεια του Ντουράντ σε συνδυασμό με το know how για το πρωτάθλημα, δεν αφήνει περιθώριο για σκέψεις στο ESPN.

Μένει να δούμε τι θα πει ο Χάρντεν. Το Game 6 γίνεται τα ξημερώματα του Σαββάτου (04:00, Cosmote Sport 4)

95% of ESPN panelists pick the Warriors to win the series. https://t.co/v1Or3idTvZ

— ClutchFans (@clutchfans) 10 Μαΐου 2019