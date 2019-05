Μπακς: Tέλος η σεζόν για Γκασόλ! (pic)

Χωρίς τον Πάου Γκασόλ θα πορευτούν και στο υπόλοιπο των playoffs οι Μπακς.

Ο Ισπανός θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, αφού πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για να λύσει το πρόβλημα στο αριστερό του πόδι.

Αναμένεται να επιστρέψει για το training camp των... ελαφιών.

Φέτος με τους Μπακς αγωνίστηκε σε 3 ματς, έχοντας 1.3 πόντους μέσο όρο.

Δεν έχει αγωνιστεί καθόλου στα playoffs με τη φανέλα του Μιλγουόκι.

Pau Gasol underwent successful surgery yesterday to repair a navicular stress fracture in his left foot.

He will miss the remainder of the Playoffs and a full recovery is expected in time for training camp.

More: https://t.co/BPksfsAD2Q

Get well soon @PauGasol!!#FearTheDeer pic.twitter.com/0b87fA5Nf7

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 10 Μαΐου 2019