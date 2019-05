Στις 15 Μαΐου ρίχνονται στη μάχη των τελικών οι Μπακς! (pic)

Οι Μπακς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα υποδεχθούν τον νικητή του Τορόντο-Φιλαντέλφια στις 15/5 στο Μιλγουόκι, όπου θα διεξαχθεί και το δεύτερο παιχνίδι δύο μέρες αργότερα.

Στη συνέχεια η σειρά θα μεταφερθεί είτε στον Καναδά, είτε στη Φιλαντέλφεια (ανάλογα με το ποια ομάδα προκριθεί) για δύο ματς στις 19/5 και στις 21/5.

Έκτοτε οι τελικοί της Ανατολής θα αλλάζουν έδρες σε περίπτωση που χρειαστούν Game 5, Game 6 και Game 7 και θα διεξαχθούν στις 23/5 (Μιλγουόκι), 25/5 (Τορόντο ή Φιλαντέλφεια) και 27/5 (Μιλγουόκι).

Eastern Conference Finals sked for Milwaukee and whoever makes it out of Toronto/Philadelphia: pic.twitter.com/Kr9jeU0T7J

— Josh Lewenberg (@JLew1050) 10 Μαΐου 2019