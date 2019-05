Εμπίντ: «Ήξερα ότι βρισκόμαστε σε μια do or die κατάσταση» (vid)

Οι Σίξερς έκαναν 3-3 την σειρά με τους Ράπτορς και βασικός λόγος είναι ο Εμπίντ. Ο ψηλός της ομάδας της Φιλαδέλφια έχει ταλαιπωρηθεί πολύ σε αυτή την σειρά, αφού αγωνίζεται άρρωστος, επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις και έκανε την διαφορά για την ομάδα του. Ο ίδιος τόνισε ότι είναι πανέτοιμος να κάνει ότι χρειαστεί για να πάρει η ομάδα του την πρόκριση.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Μπαίνοντας στο παιχνίδι και ξέροντας ότι ήταν μια do or die κατάσταση, ήξερα ότι έπρεπε να έχω σωστή ψυχολογία. Αυτό που έπρεπε να κάνω ήταν να φροντίσω όλες τις μικρές λεπτομέρειες και όλα θα ακολουθούσαν. Είναι τα playoffs, πρέπει να παίξω. Αν χρειαζόταν να παίξω 45 λεπτά και να πιέσω τον εαυτό μου, αυτό θα έκανα. Αν αυτό χρειάζεται για να κερδίσουμε, αν η παρουσία μου στο παρκέ είναι αναγκαία, πρέπει να είμαι εκεί.

Δεν πειράζει αν χρειαστεί όλο το παιχνίδι, είμαι ΟΚ με αυτό. Πρέπει να συνεχίσω να πιέζω τον εαυτό μου και στο Game 7. Θα είμαι στο παρκέ και σκοπεύω να είμαι έτοιμος για όλα. Αν πρέπει να παίξω όλο το παιχνίδι» και συνέχισε, «το μπάσκετ είναι διασκέδαση. Καταλαβαίνω ότι είναι το Game 7, αλλά πρέπει να παλέψουμε, όπως σήμερα. Πρέπει να κάνουμε το ίδιο».

Ενώ ο Σίμονς με την σειρά του τόνισε:

«Είναι δύναμη ο Εμπίντ. Τραβά την προσοχή και φτιάχνουμε εμείς παιχνίδι. Τα πηγαίνει καλά τηρούμενων των συνθηκών».

