Λίλαρντ, ΜακΚόλουμ και Χουντ έγραψαν ιστορία με τους 25+ πόντους τους! (pic)

Σπουδαία δουλειά έκαναν οι τρεις παίκτες των Μπλέιζερς, Λίλαρντ, ΜακΚόλουμ και Χουντ, κόντρα στους Νάγκετς αφού συνολικά είχαν τους 87 πόντους της ομάδας τους. Το ότι κατάφεραν να έχουν 25+ πόντους σε παιχνίδι που κρίνει πρόκριση είναι ξεχωριστό, καθώς η τελευταία φορά που είχε γίνει ήταν το 2002 από τους Τζέισον Κιντ, Κένιον Μάρτιν και Κιθ Βαν Χορν.

Damian Lillard, CJ McCollum, and Rodney Hood become the first trio to all score 25+ PTS in a win when facing elimination since Jason Kidd, Kenyon Martin, and Keith Van Horn (2002). pic.twitter.com/HZqAjluuD7

— NBA.com/Stats (@nbastats) 10 Μαΐου 2019