«Επιστρέφει στους τελικούς της Δύσης ο Ντουράντ» (pic)

Όπως έγραψε ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο KD υποφέρει από θλάση στο δεξί του πόδι και θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μόνο στην περίπτωση που οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς πάρουν το εισιτήριο για τους τελικούς της Δύσης.

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο 3-2 και χρειάζονται άλλη μία νίκη ωστόσο σε περίπτωση που χρειαστεί και Game 7, ο Ντουράντ δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών».

Warriors will have to find a way to beat Houston in Western Conference semifinals, but Kevin Durant could be back for the Western Finals. https://t.co/NpwRRAPXkh

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 9 Μαΐου 2019