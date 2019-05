Ουόριορς vs Ρόκετς: Όλα τα ματς της σειράς είναι... θρίλερ! (pic)

Ματσάρες παρακολουθούμε στη σειρά των Ουόριορς με τους Ρόκετς.

Και τα 5 ματς μέχρι στγμής είναι ντέρμπι, αφού όλα κρίθηκαν με 6 ή λιγότερους πόντους.

Αυτή είναι η 5η σειρά στην ιστορία που γίνεται στην ιστορία των playoffs.

Όλοι περιμένουν το Game 6 (11/5, 04:00, Cosmote Sport 4), στο οποίο οι Ρόκετς θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να κάνουν το 3-3.

The Rockets-Warriors series has been a close one. It's the fourth series in NBA history in which each of the first five games were all decided by six points or fewer. pic.twitter.com/SHpowGu63h

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 9 Μαΐου 2019