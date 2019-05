Kάρι-Τόμπσον: Κορυφαία επίδοση στο σκοράρισμα οι Splash Brothers! (pic & vid)

Mπορεί ο Κέβιν Ντουράντ να αποχώρησε στο τέλος της τρίτης περιόδου από το ματς με τους Ρόκετς λόγω τραυματισμού, αλλά ανέλαβαν δράση οι Στεφ Κάρι και Κλέι Τόμπσον.

Οι Splash Brothers πέτυχαν μαζί 52 πόντους (25 ο Κάρι, 27 ο Κλέι) και οδήγησαν το Γκόλντεν Στέιτ σε σπουδαία νίκη.

Αυτό το 52άρι ήταν η κορυφαία επίδοση τους στο σκοράρισμα στα φετινά playoffs.

Οι... πολεμιστές κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα μετά τον τραυματισμό του KD και περιμένουν να δουν πόσο θα μείνει εκτός.

Stephen Curry and Klay Thompson have 25 points each in the same game for the first time this postseason. Their 50 combined points are their most in a game this postseason. pic.twitter.com/xSsAGGKd3w

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 9 Μαΐου 2019