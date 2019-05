Μετά τα νέα πως ο οικοδεσπότης των φετινών βραβείων θα είναι ο «Shaq», περιμένουμε μια... διαφορετική και απολαυστική γιορτή!

Οι συμπαρουσιαστές του έκαναν την ανακοίνωση την ώρα της εκπομπής, το... προβλεπόμενο καλαμπούρι δεν έλειψε, ενώ στο στούντιο βρέθηκαν παιδιά της «Atlanta Drum Academy» κι επικράτησε... πανικός!

The Big MC?!

That's right! @Shaq will be hosting the 2019 #NBAAwards - June 24 on TNT! pic.twitter.com/rJ3heHjuO1

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 9 Μαΐου 2019