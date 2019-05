Η... αρρώστια του Γιόκιτς με τα μικρόφωνα στην κορυφή του Shaqtin' A Fool! (vid)

Ο Σακίλ Ο' Νιλ και η παρέα του δημιούργησαν ακόμα ένα εκπληκτικό Shaqtin' A Fool και η μία θέση είναι καλύτερη από την άλλη. Η... κοτομπουκιά που βρέθηκε στο παρκέ, ο Ντουράντ που έμαθε πρόσφατα ότι μπορεί να πιάσει την μπάλα και στην κορυφή το... σοβαρό πρόβλημα του Γιόκιτς με τα μικρόφωνα, που όμως στο τελευταίο παιχνίδι λύθηκε συνθέτουν ένα εξαιρετικό βίντεο.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο:

Nuggets on the floor, broken mics and more highlight this week's #Shaqtin! pic.twitter.com/nwSPTZEvLT

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) 9 Μαΐου 2019