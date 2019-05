Κερ: Χρησιμοποίησε «καυτή» ατάκα του Κλοπ και ζήτησε συγγνώμη από τη μητέρα του! (vid)

Με την πρόκριση της Λίβερπουλ στον τελικό του Champions League, μετά από μια τρομερή ανατροπή επί της Μπαρτσελόνα, ο προπονητής των «πολεμιστών» τουίταρε εκστασιασμένος για τους «Reds».

Λίγα 24ωρα μετά, και ύστερα από τη νίκη επί των Ρόκετς, που έκανε και το 3-2 στη σειρά, ο κόουτς των Ουόριορς πήγε ενθουσιασμένος στη Συνέντευξη Τύπου και... μιμήθηκε τον Γερμανό προπονητή της Λίβερπουλ.

«Δεν ξέρω αν είναι κανείς φαν του ποδοσφαίρου, αλλά η Λίβερπουλ έκανε μια από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία. Μετά το ματς, ο προπονητής τους, Γιούργκεν Κλοπ, είπε "τα μικρά παιδιά κοιμούνται τώρα, οπότε πρέπει να το πω... Οι παίκτες μου είναι fuc$%ng giants". Ξέρω πως νιώθει. Ζητώ συγγνώμη από την μητέρα μου, γιατί ξέρω ότι βλέπει, αλλά κι οι παίκτες μου ήταν fuc$%ng giants. Ήταν μια απίστευτη νίκη», είπε γελώντας.

Steve Kerr had to apologize to his mom after this pic.twitter.com/9uXU8HTpUE

— SportsCenter (@SportsCenter) 9 Μαΐου 2019