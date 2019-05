Μπακς για δήλωση Χόρφορντ ότι οι Σέλτικς δεν χάνουν: «Να συνεχίσουμε να παίζουμε;» (pic)

Μετά το Πολ Πιρς, που πρέπει να κατάλαβε ακριβώς το τι σημαίνει το καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς, ήταν η σειρά του Αλ Χόρφορντ να τρολαριστεί από τους... ευδιάθετους Μπακς.

Τα «Ελάφια» πήραν την σειρά με 4-1 και η ομάδα του Μιλγουόκι θυμήθηκε την δήλωση του αντιπάλου της ότι κανείς δεν μπορεί να κερδίσει τους Σέλτικς σε 7 παιχνίδια. Με την σειρά να έχει τελειώσει οι Μπακς αναρωτήθηκαν αν θα πρέπει να συνεχίσουν να παίζουν...

Should we keep playing?#FearTheDeer pic.twitter.com/JrZtPvugIN

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 9 Μαΐου 2019