Τόμπσον: Πάτησε εκτός γηπέδου και έβαλε κρίσιμο καλάθι με τους Ρόκετς! (pics & vids)

Περίπου 12'' πριν το φινάλε και με το σκορ στο 102-99, ο Κλέι Τόμπσον ευστόχησε σε κρίσιμο καλάθι για τους «πολεμιστές», αλλά... είχε προηγηθεί το γεγονός πως ήταν εκτός ορίων του γηπέδου, όταν προσπάθησε να πασάρει νωρίτερα στους συμπαίκτες του.

Με τους Χάρντεν και Πολ πάνω του, ο ίδιος πάτησε έξω από τη γραμμή, ενώ ο διαιτητής που ήταν ακριβώς δίπλα του, κοιτούσε πάνω στα χέρια του, και όχι κάτω. Ο Κρις Πολ αντιλήφθηκε στιγμιαία τι έγινε και προσπάθησε να το πει στον διαιτητή, αλλά έφυγε για να μαρκάρει αντίπαλο. Έπειτα, επέστρεψε και τα έψαλε στον ref.

Το ίδιο ακριβώς περιστατικό είχε γίνει και με τον Κέβιν Ντουράντ τον προηγούμενο Ιανουάριο, πάλι κόντρα στους Ρόκετς.

Η φάση αυτή προκάλεσε και πολλές αντιδράσεις στο twitter.

